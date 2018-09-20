مصر تنشر وثائق نادرة بشأن كامب ديفيد

المصدر: القاهرة - وكالات

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وثائق تاريخية عدة عن اتفاقية كامب ديفيد للسلام، بمناسبة مرور 40 عاماً عليها.

وأظهرت الصور المنشورة عبر حساب الهيئة العامة للاستعلامات إطار السلام في الشرق الأوسط والمؤرخة بتاريخ 17 سبتمبر 1978، الذي يتضمن وجود تسوية سلمية لنزاعات إسرائيل وجيرانها وفقاً لقرارات مجلس الأمن.

كما تظهر ضرورة توافر «حكم ذاتي» فلسطيني على الضفة وغزة خلال 5 سنوات من توقيع الاتفاقية، الذي تم عام 1978، مع توفير فترة انتقالية لتأسيس الدولة الفلسطينية. كما تضمنت الوثائق التاريخية في أحد ملاحقها ضرورة انسحاب «إسرائيل» من جميع الأراضي، التي احتلتها «إسرائيل» في حرب 1967، مقابل ضمان حدود آمنة لإسرائيل، وضمان حرية الملاحة البحرية في قناة السويس والطرق المائية الدولية.