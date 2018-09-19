مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى

المصدر: وام

اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم المسجد الأقصى و ذلك فيما يسمى " يوم الغفران اليهودي" وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية أن 40 مستوطنا اقتحموا خلال نصف ساعة المسجد الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة أمنية إسرائيلية.

وانتشرت قوات الاحتلال الخاصة والشرطة في ساحات الأقصى قبل فتح باب المغاربة واقتحامات المستوطنين للمسجد فيما تواجدت عناصر الشرطة على أبواب الأقصى وحررت هويات المصلين قبل السماح لهم بالدخول.

ومنعت شرطة الاحتلال رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى زينات أبوصبيح من دخول المسجد وسلمتها استدعاء للتحقيق معها يوم غد الخميس في مركز شرطة القشلة بالقدس المحتلة.