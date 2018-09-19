اجتماع بالقاهرة يبحث القضاء على الجوع بالمنطقة العربية

المصدر: القاهرة - وام

بحث اجتماع عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس جهود القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وبدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الفرعية للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية وذلك برئاسة وزير الزراعة والغابات السوداني، المهندس حسب النبي موسى محمد، وحضور المستشار أول ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع.

وأكد الوزير السوداني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أهمية المهام الموكلة إلى هذه اللجنة من أجل القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، وقال إن المنطقة العربية غنية بمواردها التي يمكن من خلالها تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، مشيراً إلى أن من شأن التكامل والتضامن العربي أن يسهم في القضاء على الجوع.

من جانبها أكدت الدكتورة ندى العجيزي، في كلمتها خلال الاجتماع، أن تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الجوع في المنطقة العربية والأهداف المرتبطة به مثل ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وبناء شبكات الأمان الاجتماعي للقضاء على الجوع بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة تعد جوهر مناقشات اللجنة، إضافة إلى الهدف السابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية والمعني بتعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.