الشدادي يبحث التعاون مع رئيس مجلس الأمة الكويتي

المصدر: Ⅶ الكويت - سبأنت

بحث نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي، في الكويت، أمس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ونائبه عيسى الكندري العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومجالات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وأشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي بالعلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين، باعتبارها علاقات تاريخية متجذرة، قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، معبراً عن دعم ووقوف مجلس الأمة الكويتي ومساندته لليمن والشرعية في كل المحافل وعلى كل المستويات.

من جانبه، عبّر الشدادي عن الشكر والتقدير لدولة وشعب الكويت على ما يقدمونه من دعم ومساعدات لليمن.