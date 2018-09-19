القبض على خلية إرهابية في الأردن

المصدر: عمان- وكالات

قبضت الأجهزة الأمنية الأردنية، فجر أمس، على مجموعة من العناصر الإرهابية في مدينة الكرك، جنوب البلاد، وبحوزتهم أسلحة أتوماتيكية، بعد مطاردة استمرت ساعات.

وقال مصدر أمني لـ24، إن «الأجهزة الأمنية بدأت تتبع المجموعة الإرهابية، بعد شرائها أسلحة أتوماتيكية من أحد تجار السلاح، مشيراً إلى أن مراقبة أحدهم قادت إلى كشف خلية إرهابية».

وأوضح أنه برصد الخلية وتتبعها تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكنهم وتنظيم مداهمة أمنية واسعة، ما مكّن من القبض عليهم في أماكن مختلفة، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية معهم. وكان مدعي عام أمن الدولة الأردنية، وجه لأفراد خلية إرهابية ضُبطت في مداهمة بمدينة السلط، تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء.