إحالة عدد من كبار قادة الجيش السوداني للتقاعد

المصدر: Ⅶ الخرطوم - طارق عثمان

أحال الرئيس السوداني عمر البشير عدداً من كبار قادة الجيش للتقاعد أبرزهم وزير الدولة بالدفاع علي أحمد سالم والمفتش العام السر حسين، وأجرى تغييرات في هيئة الأركان المشتركة شملت إدارة العمليات، والاستخبارات العسكرية، في ذات الوقت الذي رفَع فيه عدد آخر من الضباط إلى رتب أعلى.

وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة الشامي تلقت «البيان» نسخة منه أن القائد العام للقوات المسلحة المشير عمر البشير أصدرعدداً من القرارات تم بموجبها إجراء تغيير محدود في رئاسة أركان القوات المسلحة.

وأشار البيان إلى إحالة كل من وزير الدولة بالدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم، والمفتش العام الفريق أول ركن السر حسين إلى التقاعد بالمعاش، وترفيع الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، وترفيع اللواء الركن مجدي إبراهيم عثمان إلى رتبة الفريق وتعيينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية للإمداد، وترفيع اللواء الركن مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية، كما تم ترفيع اللواء صيدلي سعاد يوسف عبد الله الكارب إلى رتبة الفريق وإحالتها للتقاعد.