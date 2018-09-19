السيسي يوجه بتحقيق الفعالية والكفاءة فى توفير السلع للمواطنين

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان، وكالات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. حيث شدد على ضرورة بتحقيق أكبر فعالية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال استراتيجية متكاملة، تتضمن جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة عليها، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لرصد أي ممارسات احتكارية وضبط الأسعار.

قال السفير بسام راضى الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأضاف الناطق الرسمى للرئاسة: «شهد الاجتماع أيضا، عرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على موارد الدولة، ‏كما تم استعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلاً عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني».