نائب بحريني: «الحمدين» يحترف أسلوب المافيا والعصابات المنظمة

لا يتورع نظام الحمدين في إهانة شعبه في مختلف المحافل الدولية، بحجج واهية لا تنطلي على أحد، ما حدى بالكثيرين لمطالبته بالكف عن اتباع هذا النهج الذي لا يخلف سوى الخراب والدمار على الشعب القطري.

ودعا عضو مجلس النواب البحريني، نبيل البلوشي، في تصريح لـ«البيان»، النظام القطري للكف عن اهانة شعبه في المحافل الدولية، عبر المزايدة على ملفات حقوق الإنسان، بالتسييس، وشراء الذمم، لافتا إلى أن ضخ المليارات من أموال الشعب القطري، وبث الخراب والموت في اراضيها، لم يعد يجدي نفعا.

وبين البلوشي بأن تغريدة الشيخ سلطان بن سحيم أوجزت ممارسات النظام القطري الجائر، الذي يتمرغ في أسلوب المافيا والعصابات المنظمة بتهديد مواطنيه وترويعهم، بسحب الجنسيات، وهو ما حصل بالفعل لقبيلة الغفران، وغيرهم الكثير.

وبدوره اكد المحلل السياسي يوسف الهرمي في تصريحات خاصة إن النظام الدولي يدرك جيدا الممارسات السوداوية للنظام القطري في منطقة الشرق الأوسط، من هتك لحقوق الإنسان، وتمويل للأرهاب ورعايته، الأمر الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسير قدما بقرار المقاطعة المشروعة، في محاولة لإثناء الحمدين عن اتباع هذا النهج المدمر.

وأردف الهرمي: «التسييس القطري للملفات الدينية كالحج، وملفات حقوق الإنسان، تأتي في اطار كشف هذا النظام المنافق لحقدة الدفين على جيرانه من جانب، واستعانته بكل الوسائل القذرة والمتخفية للإضرار بالدول العربية من جانب آخر».

وتابع: «ان الدول الداعية لمكافحة الارهاب لمدعوة لممارسة كافة وسائل الضغط الدولية لازالة هذا النظام المارق، الذي يمثل بمشاريعه الهدامة، تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين». دبي- البيان