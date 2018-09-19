قائد جديد لسلاح الجو في خضم تغييرات بقيادة الجيش الجزائري

المصدر: Ⅶالجزائر- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق احمد قايد صالح عين أمس قائدا جديدا للقوات الجوية، في خضم تغييرات عديدة تشهدها قيادة الجيش الجزائري ووزارة الدفاع منذ أسابيع عدة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان أن رئيس أركان الجيش أشرف على «مراسم تنصيب اللواء حميد بومعيزة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء عبد القادر الوناس (71 سنة)، الذي أحيل على التقاعد» بعد 13 سنة من شغل المنصب.

وكان اللواء بومعيزة يشغل منصب قائد المدرسة العليا للطيران في وهران، غرب البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع بذلك معلومات تداولتها وسائل الإعلام أول من امس حول إحالة قائد سلاح الجو إلى التقاعد، في إطار تغييرات عديدة عرفتها قيادة الجيش الجزائري خلال الأسابيع الماضية.

وتحدثت قناة النهار المقربة من السلطة، أيضا عن إحالة اللواء أحسن طافر (75 سنة) قائد القوات البرية إلى التقاعد، وتعيين اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة (جنوب غرب) خلفا له.

وشملت التغييرات الأخرى قادة النواحي العسكرية الأولى (وسط) والثانية (شمال غرب) والرابعة (جنوب شرق)، وصولا إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الذي تم تعيينه ىأول من امس.

كما أقيل في الثاني من يوليو قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة وحل مكانه العميد غالي بلقصير. ويتبع الدرك الوطني وزارة الدفاع.

وكانت المجلة الشهرية «الجيش»، أوضحت أن هذه الإقالات الأخيرة في صفوف قيادات الجيش تندرج فقط في سياق «التداول على الوظائف وفق معايير الجدارة».