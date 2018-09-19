أزمة الوقود والغاز في صنعاء تنعش السوق السوداء

المصدر: Ⅶ صنعاء - وكالات

تتواصل أزمة المشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء لليوم الثالث على التوالي، فيما انتعشت السوق السوداء، وأضحت المسيطرة.

وقال سكان محليون إن المئات من السيارات توقفت في طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود الفارغة بانتظار وصول المشتقات النفطية.

ووصل سعر جالون البترول سعة 20 لتراً في السوق السوداء إلى 16 ألف ريال، حيث كان سعره قبل ثلاثة أيام 8500، وبدت حركة السيارات ووسائل النقل في صنعاء شبه متوقفة، مع الانعدام النهائي للوقود.

استغلال

كما يستمر انعدام توفر الغاز المنزلي، ووصل سعر الأسطوانة (20 لتراً) في السوق السوداء إلى 8 آلاف ريال مرتفعة بـ5 آلاف ريال عن السعر السابق، وشوهدت طوابير طويلة أمام محلات بيع الغاز ومناطق تواجد الشاحنات التي تأتي للتعبئة. وكانت عناصر الميليشيا الحوثية احتجزت العشرات من القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية في نقطة جمركية بمفرق منطقة عفار مديرية الملاجم محافظة البيضاء.

وتسعى الميليشيا لإحداث أزمة في المشتقات النفطية لبيعها في السوق السوداء ولاستعطاف العالم عبر الادعاء أن معركة تحرير الحديدة أوقفت تمويل المحافظات بالمشتقات النفطية.