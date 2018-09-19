المصدر: تونس ـ وكالات

أوقف حرس السواحل التونسية بمحافظة مدنين جنوب تونس عشرة شبان كانوا متوجهين إلى إيطاليا في رحلة سرية على متن مركب صغير.

وأفاد مصدر أمني بمدنين أمس أن المجموعة انطلقت من منطقة جليج بجزيرة جربة التابعة لمحافظة مدنين ليتم كشفهم لاحقاً من قبل خفر السواحل.

وكان وزير الداخلية التونسي هشام الفراتياكد قبل يومين استحالة معالجة ظاهرة الهجرة بصفة منفردة من طرف كل دولة على حدة، وهو يستدعي مزيداً من التعاون عبر تطبيق جملة من الإجراءات المتوازنة التي تأخذ بعين الاعتبار مشاغل كل الأطراف.

وأبرز أهمية اعتماد مقاربة تنموية شاملة ترتكز على تحمل جميع الأطراف لمسؤوليتها على أساس الشراكة والتضامن، وفق منظور شامل يقوم على تكريس مبادئ حقوق الإنسان.