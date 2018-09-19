غريفيث يغادر صنعاء بـ«خفي حنين»

المصدر: Ⅶ الرياض - وكالات

غادر مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أمس، العاصمة صنعاء، بخفي حنين، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.

وقال مصدر مسؤول، إن المبعوث الأممي لم يتوصل حتى الآن إلى نتيجة مرضية مع ميليشيا الحوثي الإيرانية لعودتهم إلى طاولة المشاورات.

وتطرقت لقاءات غريفيث إلى الجوانب المتصلة بمباحثات جنيف، والترتيبات الممكنة لعقد جولة مشاورات مقبلة لاستئناف العملية السياسية في اليمن، بعد أن أفشل الحوثيون المشاورات بعدم التوجه إلى جنيف. وكان من المفترض انطلاق مباحثات السلام في جنيف، في السادس من الشهر الحالي، إلا أن جماعة الحوثي ماطلت ووضعت شروطاً تعجيزية أفشلت المشاورات.

ولم يحقق المبعوث الأممي حتى الآن نتائج ملموسة في تحقيق السلام في اليمن.