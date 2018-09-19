المغرب يفكك «خلية إرهابية» ويصادر أسلحة بيضاء

المصدر: الرباط، واشنطن - وكالات

اعتقلت الشرطة المغربية 12 شخصاً مشتبهاً فيهم بالانتماء إلى خلية إرهابية تنشط في مدينتي طنجة والدار البيضاء في البلاد، وصادرت أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم.

وأفاد بيان للأمن المغربي، بأن من بين الموقوفين أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، كما أن شقيق أحد المعتقلين يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وبحسب البيان، أكدت التحريات وجود رابط قوي بين الخلية ومخططات إجرامية أخرى، إذ اتضح تورط أفرادها في تنفيذ عمليات إجرامية مرتبطة بترويج وبيع المخدرات، وتنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز رهائن، والمطالبة بفديات مالية.

وصادرت الشرطة مواد كانت بحوزة الخلية، من بينها أقنعة وقفازات، وسترة مضادة للرصاص، وأسلحة بيضاء ولوحات أرقام لسيارات. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية في بيان نشر عبر موقعها، أن وزير الخارجية مايكل بومبيو، بحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، سبل مواجهة الإرهاب الإيراني في المنطقة.

وناقش الوزيران فرص توسيع التعاون الاقتصادي والأمني القوي، بما في ذلك الجهود المشتركة لإنهاء دعم النظام الإيراني للإرهاب، ومواجهة تأثير إيران الخبيث في المنطقة.

كما أوضح البيان الصادر عن مكتب الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، أن الوزير بومبيو ووزير الخارجية المغربي قد اتفقا على عقد دورة «الحوار الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية في العاصمة واشنطن العام المقبل، لافتاً إلى أن الطرفين ناقشا أيضاً مختلف القضايا الإقليمية والدولية الأخرى.