«التحالف» يحيل إحدى عمليات الاستهداف لـ«فريق تقييم الحوادث»

المصدر: Ⅶ الرياض - وام

أحالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر في احتمالية وجود حادث عرضي، بحسب العقيد الركن تركي المالكي، الناطق الرسمي باسم قوات التحالف.

وقال المالكي: «إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق 13سبتمبر 2018، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمع عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة مران بمحافظة صعدة التي تعد من مناطق العمليات العسكرية، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث إلى الفريق المشترك للتقييم الحوادث، للنظر فيها وإعلان النتائج».