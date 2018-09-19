بالصور.. مقذوف حوثي يصيب مسجداً ومنزلاً جنوبي السعودية

المصدر: وام

أطلقت عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران مقذوفا عسكريا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى بمحافظة ظهران الجنوب ما نتج عنه تعرض مسجد و منزل أحد المواطنين وبئر زراعية لأضرار مختلفة دون أن يترتب على ذلك إصابة أحد بأذى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي قوله إن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران و تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.