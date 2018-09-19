شهيدان و عشرات الجرحى برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزة

المصدر: وام

استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بجراح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم قرب معبر بيت حانون - ايرز شمال قطاع غزة .

كان آلاف المواطنين الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة قد وصلوا إلى معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

على صعيد متصل أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم النار باتجاه شاب فلسطيني بمنطقة المصرارة بمدينة القدس المحتلة.

و ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها باتجاه أحد الشبان و أسقطته أرضا و أغلقت المنطقة و محيط الحادث بالكامل .. و أفادت طواقم الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال منعتها من الوصول للشاب المصاب بالقدس .