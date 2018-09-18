التحالف العربي يحيل إحدى عمليات الاستهداف لـ " فريق تقييم الحوادث "

المصدر: وام

أحالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي، بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.

وقال المالكي " إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق 13سبتمبر 2018، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمع عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة مران بمحافظة صعدة والتي تعد من مناطق العمليات العسكرية، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث؛ للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك ".

وأكد المتحدث الرسمي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ الإجراءات كافة فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.