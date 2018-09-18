ثلاثة شهداء في غزة والضفة

المصدر: وام

انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية فجر اليوم جثماني شهيدين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونيس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن إطلاق النار استمر 10 دقائق بشكل كثيف وتم إطلاق صاروخ من طائرة استطلاع تجاه الشبان المتواجدين في المكان ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة الثالث بجراح خطيرة.

من جهة أخرى استشهد شابا فلسطينيا عقب دهم منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح وبشكل وحشي واعتقله جنود الاحتلال .. فيما أبلغ الارتباط الفلسطيني عائلة الشهيد باستشهاده دون إعطاء مزيد من التوضيح حول ظروف استشهاده ولم يتم تبليغ العائلة بموعد تسليم الجثمان.