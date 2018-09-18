انطلاق معركة الحسم لتحرير الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

بدأت قوات التحالف العربي وقوات المقاومة اليمنية المشتركة، أمس، عملية عسكرية واسعة النطاق، ومن محاور عدة، لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وكشف قائد قوات التحالف في الساحل الغربي، العميد علي الطنيجي، عن بدء عمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق في اتجاه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك بعد تعزيز تواجد القوات المشتركة في منطقة الكيلو 16 وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابطة بين صنعاء والحديدة ومحاصرتهم داخل المدينة.

وأشار إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات المشتركة معززة بتسليح متطور ومتكامل استعداداً لتحرير ما تبقى من مديريات في محافظة الحديدة، مع الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة. وقال إن العمليات العسكرية في الحديدة أسفرت عن السيطرة على منطقتي الكيلو 7 والكيلو 10 وتعزيز تواجد القوات في منطقة الكيلو 16. وأوضح أن العمليات تتم وفق خطط دقيقة ومدروسة تضمن سلامة المدنيين.