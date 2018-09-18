البحرية الليبية تنقذ 57 مهاجراً شمالي زوارة

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 57 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي متوقّف على بعد نحو 60 ميلاً شمالي مدينة زوارة في أقصى الغرب الليبي.

وقال الناطق باسم أركان البحرية الليبية عميد بحّار أيوب قاسم، أمس، إن دورية وجدت قارباً يحمل على متنه 57 مهاجراً، كلهم ذكور بالغين من جنسيات أفريقية وأغلبهم من نيجيريا، مشيراً إلى أن الدورية التابعة لنقطة مصفاة الزاوية وجدت أيضاً يختاً بالقرب من قارب المهاجرين، وعلى متنه ستة أفراد مسلحين، وتبادلت معهم إطلاق النار، وأجبرت اليخت على الانسحاب باتجاه ساحل مدينة زوارة.

ووفق إفادة المهاجرين، التي رواها قاسم، فقد كان على متن قارب الهجرة نحو 80 مهاجراً، قبل أن يقوم اليخت بأخذ النساء والأطفال الذين كانوا على متنه، وترك الرجال فقط. وتوقّع قاسم وجود تنسيق بين المهربين الذين أطلقوا القارب، وإحدى المنظمات غير الحكومية، مضيفاً:

«يبدو أن المهربين فقدوا الثقة في وصول القارب إلى سفينة المنظمة بعد اقتراب زورق البحرية، ولهذا قام المهربون بأخذ النساء والأطفال». وأكد قاسم وصول المهاجرين منتصف الليلة قبل الماضية إلى نقطة حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية غربي طرابلس، حيث جرى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وتسليم المهاجرين لمركز إيواء.