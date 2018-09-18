العثور على مخبأ للأسلحة في الرمادي

المصدر: ■بغداد - عراق أحمد

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق العثور على مخبأ للأسلحة في منطقة البو علي الجاسم ضمن جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وذكر المركز في بيان، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبناء على معلومات استخبارية مؤكدة، عثرت على مخبأ للأسلحة في منطقة البو علي الجاسم في جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وأضاف البيان، أن المفارز ضبطت بداخل المخبأ 18 مخزناً لعتاد كلاشنكوف ومخزنين لعتاد جي سي وبندقية نوع بكتة وأخرى سيمينوف، فضلاً عن بندقية «جي سي» وبندقية بمبكشن وهيكل بندقية كلاشنكوف مع قنبلة هجومية.

كما أعلنت مديرية الشرطة الاتحادية، أن القوات الأمنية عثرت على مواد متفجرة، فيما ألقت القبض على أربعة متهمين في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان، أن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك، أجرت تفتيش مناطق وقرى الحرفوشية، يارمجة، علي الدحام، وادي زغيتون.

وأضافت أن العملية أسفرت عن العثور على قنبلة هاون (120) ملم، وضبطت عبوة محلية الصنع عبارة عن حاوية سعة (20 لتراً) تحتوي على مادة C4 مع فتيل تفجير، فيما تم تفجير عبوتين ناسفتين مسيطر عليهما، وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على أربعة متهمين في سيطرة التون كوبري.