التحالف: المنافذ الإغاثية لليمن كافة تعمل بكامل طاقتها

المصدر: الرياض-وكالات

قال الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أمس إن المنافذ الإغاثية لليمن كافة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مشدداً على أن العمليات في اليمن تجري وفق القانون الدولي والإنساني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في الرياض، أن قيادة التحالف تعطي التصاريح لجميع السفن أياً كانت. وأوضح المالكي أنه عند حدوث أي اشتباه في خرق قوانين الاشتباك يتم إحالة الحادث إلى فريق تقييم الحوادث المشترك.

وأكد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية أن قوات التحالف نفذت عمليات عدة في حجة وسيطرت على مناطق عدة.

وأشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة لم تتحرك ضد انتهاكات ميليشيات الحوثي في الحديدة.

وقال المالكي أن ميليشيا الحوثي قصفت واقتحمت صوامع حبوب تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة.ولم يكن هناك أي رد من الأمم المتحدة تجاه ذلك، وأضاف أن ميليشيا ايران تواصل استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية وغالبيتها تطلق من صعدة وعمران.

ولفت المالكي إلى أن الميليشيات أطلقت 198 صاروخا باليستيا على المناطق الآهلة بالسكان في السعودية منذ بدء الأزمة في اليمن. وقال الناطق باسم التحالف العربي:«هناك اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية لنقل المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في اليمن إلى الخارج». وأكد المالكي إن التحالف قدم 1.5 مليار دولار دعم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حصلت منظمة الصحة العالمية على 380 مليون دولار منها.