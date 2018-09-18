ميليشيا الحوثي تعدم مدرساً في حيس

المصدر: عدن- وكالات

قالت مصادر محلية في مديرية حيس، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية قتلت مدرساً بدم بارد، وأضافت هذه المصادر المحلية، بأن ميليشيا الحوثي أقدمت على إطلاق الرصاص الحي على الأستاذ محمد أحمد هبيت عندما كان ماراً على دراجته النارية من منطقة وادي، جنوب مديرية حيس، حيث استشهد بعد أن أطلقت عليه وابلاً من الرصاص الحي، وتوفي بمستشفى حيس بعد إطلاق الرصاص عليه بدقائق جراء الطلقات، حيث لاتزال ميليشيا الحوثي تمارس عملية القنص وإطلاق الرصاص والقذائف على المدنيين ومساكنهم داخل مدينة حيس وعلى القرى القريبة منها، مستهدفة حياتهم.

وفي عمل وحشي آخر، أقدمت ميليشيا الحوثي منذ أيام على اختطاف المواطن محمد أبكر المهدلي من منزله في دير عبد الله بمديرية القناوص شمال مدينة الحديدة، وتم تعذيبه.