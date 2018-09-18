العراق يقرّر نشر قوات أمنية على الحدود مع تركيا

المصدر: ■بغداد - عراق أحمد

قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، نشر قوات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي مع تركيا، في تحول أمني جديد.جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء، اعقب اجتماع لمجلس الأمن الوطني عقد برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وتضمن صدور عدة قرارات، بينها انتشار القوات الأمنية على الحدود مع تركيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرت مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها استدامة الأمن والاستقرار وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروق في الأجواء والأراضي، مضيفاً: «تمّ بحث تنظيم الواجبات والمهام الأساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها، بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي.

وأشار إلى أنّ المجلس أصدر عدة قرارات منها أن تتولى وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، فضلاً عن أن تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروق التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة، وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني. ووجه بانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع أي خروق.