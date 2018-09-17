الهلال الأحمر يرعى حفل تخرج طلاب كلية اللغات بعدن

المصدر: Ⅶعدن- وام

رعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حفل تخريج طلاب قسم الترجمة في كلية اللغات بجامعة عدن، البالغ عددهم 60 طالباً وطالبة والذي أقيم، أمس، بقاعة قصر العرب في مديرية المعلا.

حضر الحفل وفد الهيئة يمثله المهندس طيب الشامسي نائب رئيس بعثتها في عدن، وعدد من الأكاديميين وأولياء أمور الطلاب.

وأعربت نهى عبد العزيز مدير تنسيق برامج الكفاءة والبرامج العلمية في الكلية عن شكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لما تقدمه من دعم يعكس الوقفة الأخوية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمن في ظل ظروفه الراهنة.

سعادة

من جانبهم، عبّر الطلاب الخريجون عن سعادتهم بإنهاء مشوارهم العلمي لشهادة البكالوريوس، وقدموا الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على كل ما قدمته من دعم سخي لإنجاح الحفل ومشاركتهم فرحتهم. ونوه الطلاب في الوقت ذاته بالنهضة التي شهدها مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة عدن، بفضل دعم الهيئة والوقوف إلى جانب الطلبة وتشجيعهم على تحصيل العلم.

وأعرب الخريج محمد الوالي عن سعادته بالتخرج، وقدم الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الذي أكد أنه ليس بغريب على دولة الإمارات التي قدمت الكثير لليمن واليمنيين.