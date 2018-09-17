الولايات المتحدة توقف المزيد من المساعدات للفلسطينيين

المصدر: رام الله - وكالات

أكد مسؤول في السفارة الأميركية في اسرائيل، أمس، ان الولايات المتحدة أوقفت مساعدات إضافية للفلسطينيين مخصصة لبرامج تدعم التوصل الى حل للصراع مع الاسرائيليين لتضاف الى أكثر من 500 مليون دولار من اقتطاعات أخرى. والاقتطاعات الأخيرة تقررت من برامج حول المصالحة تشمل فلسطينيين وكذلك يهودا وعربا إسرائيليين قيمتها نحو عشرة ملايين دولار. وقال مسؤول في السفارة الاميركية ان القسم من المال المتعلق بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أعيد توجيهه الى برامج بين يهود وعرب إسرائيليين. ولم يتضح أي مبلغ من العشرة ملايين دولار تمت اعادة توجيهه.

ولم يتسن لمسؤولين أميركيين تأكيد ما اذا كان وقف المساعدة الاخيرة يعني أن كل المساعدات للفلسطينيين المتصلة بقطاعات غير أمنية قد تم الغاؤها.

في الغضون، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قيام السلطات الاميركية بإلغاء تأشيرات الإقامة لعائلة رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن السفير حسام زملط ومطالبتهم بمغادرة الولايات المتحدة فورا رغم أن التأشيرات سارية حتى عام 2020، فيما حذّر المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، من تبعات قرار إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، على 600 ألف أميركي من أصول فلسطينية.