«صنداي تلغراف»: الدوحة تعجز عن إتمام صفقة «تايفون»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

لا يزال الغموض يكتنف مصير صفقة بيع الطائرات المقاتلة طراز «تايفون» البريطانية لقطر، بعد تأجيلها وتأخر الاتفاق على شروطها النهائية في ظل تعثر الاقتصاد القطري. وكشفت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة لشركة «بي إيه إي سيستمز»، لتأكيد صفقة طال انتظارها لبيع مقاتلات «تايفون» إلى قطر.

وكان وزير الدفاع البريطاني جافن ويليامسون، أعلن مع نظيره القطري عن عقد بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني لشراء 24 طائرة مقاتلة، إلى جانب حزمة من الدعم والتدريب، في ديسمبر الماضي.

وذكرت الصحيفة حسب " بوابة العين" أن الشروط النهائية للصفقة لم يتم تأكيدها بعد، وأن عملية البيع سبق أن أرجئت لمرة واحدة.

وكانت شركة «بي إيه إي سيستمز»، قالت في البداية إن عملية البيع كانت «خاضعة لشروط التمويل واستلام الدفعة الأولى، والمتوقعة في موعد أقصاه منتصف عام 2018»، قبل تحديث العقد في شهر يونيو الماضي الذي أجل الموعد، وقال إن الدفع «متوقع» في الربع الثالث من العام.

تأخير

غير أن هذه التأخيرات لفتت الأنظار في الداخل، ودفعت البعض إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت الصفقة قد واجهت مشكلات في التمويل. ورجحت الصحيفة أنه إذا فشلت شركة «بي إيه إي سيستمز»، في إنهاء الشروط النهائية بنهاية ربع العام -30 سبتمبر- ربما يتعين عليها إصدار بيان تنظيمي يفسر التأخير، غير أن الشركة رفضت التعليق. في السياق، حققت قطر أسوأ أداء بين أسواق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط، حسب تقرير أصدرته مؤسسة أبحاث دولية. وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة "جلوبال بروبرتي جايد" للأبحاث التي تقدم المعلومات المالية لمشتري العقارات السكنية، أن قطر ظهرت كأضعف سوق للإسكان في الربع الثاني من عام 2018.

وهذا ليس مفاجئاً نظراً للاقتصاد المتدهور جراء انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية والدبلوماسية المستمرة، لافتا إلى أن اقتصاد الشرق الأوسط نما بنسبة 1.1% فقط في عام 2017، وهو أدنى مستوى خلال 8 سنوات، حسبما أفادت مؤسسة الأبحاث الرائد.

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار العقارات في قطر انخفض بنسبة 16.91% خلال العام حتى الربع الثاني من عام 2018، بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 9.65% في الربع الأول من عام 2018، و10.42% في الربع الرابع من عام 2017، و3.47% في الربع الثالث من عام 2017، و4.52% في الربع الثاني من عام 2017. ولفت التقرير إلى تراجع أسعار العقارات في قطر بنسبة 6.62% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير.

عزلة متزايدة

لفتت صحيفة «صنداي تلجراف» البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن قطر أصبحت معزولة بشكل متزايد خلال العامين الماضيين في ظل استمرار قطع جيرانها الروابط الدبلوماسية والاقتصادية، لدعمها الإرهابيين، ما أثار مخاوف بشأن سلامة اقتصاد البلد.