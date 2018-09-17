طائرة يمنية تهبط اضطرارياً في جدة لإنقاذ حياة طفلة

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن إحدى طائراتها المتجهة من عدن إلى القاهرة، هبطت اضطرارياً في مطار جدة، لإنقاذ حياة طفلة.

وقالت اليمنية في بيان بصفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن طائرة الخطوط الجوية اليمنية رحلة رقم IY600 المتجهة من عدن إلى القاهرة، هبطت اضطرارياً في مطار جدة، نتيجة مرض الطفلة حنان مجاهد، التي كانت على متن الطائرة.

ووفقاً للبيان، كان على متن الطائرة أحد الأطباء، والذي بدوره عاين الطفلة، وأوصى بإسعافهاعلى وجه السرعة.

ولفت البيان إلى أن كابتن الطائرة، أبلغ بحالتها الحرجة، ما اضطره للهبوط الطارئ في مطار جدة، باعتباره أقرب مطار، وتم إسعاف الطفلة إلى مستشفى (المساعدية) في المدينة ذاتها.

وبيّن أن مندوب اليمنية رافق الطفلة إلى المستشفى، والذي تسلّم تقريراً من الطبيب المعالج، بضرورة استمرار تلقيها للعلاج في المستشفى، وتم إبلاغ الكابتن بمغادرة الطائرة إلى وجهتها الأخيرة، مطار القاهرة.