مدير إصلاحية «بئر أحمد» ينفي وجود سجون سرية في عدن

المصدر: عدن - وام

نفى المقدم أحمد غسان العقربي، مدير إصلاحية «بئر أحمد»، وجود سجون سريّة في عدن تدار خارج الإطار القانوني لمصلحة السجون في وزارة الداخلية اليمنية والسلطات القضائية المختصة.

وقال المقدم العقربي، في تصريح أمس، إن الحملات الإعلامية المموّلة التي تروّج لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات لأغراض سياسية لا تبحث عن الحقائق لنشرها، بل هدفها التحريض والتشويه والتلفيق، مشيراً إلى أن أبواب الإصلاحية مفتوحة لأي وسيلة إعلامية تبحث عن الحقيقة، ويمكنها زيارة الإصلاحية ومقابلة إدارتها، والجلوس مع السجناء وسؤالهم عن أوضاعهم بكل حريّة.

وأكد العقربي أّن موقع الإصلاحية معروف، وأهالي السجناء يزورونهم فيها كل يوم أحد أسبوعيّاً، كما يتم عرض السجناء على الجهات القضائية والنيابة الجزائية علناً.

ولفت إلى أن عدداً من المنظمات الدولية زارت الإصلاحية، واطلعت على وضع السجناء فيها، وتحدثت معهم بشكل مباشر وبكل شفافية، ولمست تلك المنظمات، ومن بينها الصليب الأحمر الدولي، مدى ملاءمة مرافقها ومطابقتها للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

ونوه إلى أن عدداً كبيراً من السجناء أُفرج عنهم بأحكام قضائية أو من قِبل النيابة، بعد أن خضعوا لدورات تأهيلية هدفت إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.