مقتل اسرائيلي في حادث طعن

المصدر: وكالات

توفي إسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن الأحد من قبل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلن المستشفى الذي نُقل إليه في بيان. أصيب مستوطنان إسرائيليان اليوم في عملية طعن أمام مجمع تجاري في مستوطنة "غوش عتصيون" قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

و كانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن شاباً فلسطينياً طعن المستوطنين اللذين وصفت إصابة أحدهما بأنها خطيرة فيما لم تعرف طبيعة إصابة الآخر.

وقالت مصادر محلية إن منفذ عملية الطعن شاب " 17 عاما " من جنوب الخليل و جراحه متوسطة وتم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.