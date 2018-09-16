حراك انتخابي في البحرين بعد صدور الأمر الملكي بموعد الاستحقاق

المصدر: المنامة- إبراهيم النهام

شهدت البحرين زيادة وتيرة الحراك الانتخابي بجميع محافظات المملكة، ودوائرها الانتخابية، بعد صدور الأمر الملكي السامي بتحديد الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل، موعداً للانتخابات النيابية والبلدية.

وتزايدت إعلانات عدد من المواطنين، والشخصيات، والوجهاء، والسياسيين، بشأن نيتهم دخول المعترك الانتخابي النيابي والبلدي، خلال الأسابيع الماضية، رغم تحديد السابع عشر من الشهر المقبل موعداً لفتح باب الترشح رسمياً.

ومنذ صدور الأمر الملكي الأحد الماضي سارع عدد كبير من المترشحين المحتملين، إلى تأكيد ترشحهم للانتخابات، منهم نواب، وبلديون، حاليون وسابقون، ورجال أعمال، ونشطاء سياسيون، وأطباء، وأكاديميون.

كما حفلت المجالس خلال الأيام الماضية بالعديد من الحوارات والنقاشات والندوات والأمسيات السياسية حول الانتخابات، والمترشحين، وبرامجهم الانتخابية، بما أظهر زيادة الزخم، والاهتمام الاجتماعي بالعملية الانتخابية.

وبرزت أيضاً المجموعات، التي تعتزم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، سواء بمراقبة الانتخابات، أو بإطلاق حملات التثقيف، والتوعية السياسية، أو مواثيق الشرف. كما زادت الأنشطة التسويقية والدعائية غير المباشرة للمترشحين، وبتنظيم ورعاية دورات رياضية، ومهرجانات، وأنشطة ترفيهية مختلفة، سواء من خلال مراكز وجمعيات اجتماعية، أو بشكل فردي.

وتخوض البحرين بذلك التجربة الانتخابية الخامسة بعد المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة العام 2002، حيث يتم انتخاب عدد أربعين عضو لمجلس النواب، ومثلهم للمجالس البلدية، عبر التصويت المباشر بصناديق الاقتراع، بالداخل والخارج.

من جهة ثانية، احتل جواز السفر البحريني الترتيب الرابع عربياً، والخمسين عالمياً، في قائمة وثائق السفر الأكثر نفوذاً بالعالم، وفقاً لمؤشر جوازات السفر العالمي «غلوبال باسبورت اندكس». وبهذا التقييم الجديد، يكون الجواز البحريني ثبت مكانه عربياً في حين تقدم 4 نقاط على المستوى العالمي.

حيث كان في المركز 54 بالمؤشر السابق، ويسمح الجواز البحريني لحامله بدخول 84 دولة من دون الحصول على تأشيرة، (يستطيع الحصول عليها مجاناً من 46 دولة، وعند الوصول بالمنافذ والمطارات في 38 دولة)، لكن البحريني، يحتاج وبحسب المؤشر، التقدم للحصول على تأشيرة عند رغبته، في الذهاب إلى 114 دولة، ويشمل المسح الذي تجريه الشركة جوازات سفر 193 دولة، عضوة بالأمم المتحدة، إضافة إلى 6 مناطق هي تايوان، ماكاو، هونغ كونغ، كوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان، ليبلغ إجمالي عدد البلدان 199 بلداً.