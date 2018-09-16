حبس علاء وجمال مبارك على ذمة قضية فساد

المصدر: وكالات

قررت محكمة مصرية أمس، حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخمسة آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب في البورصة». وأمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقبض على علاء وجمال مبارك وخمسة آخرين على ذمة القضية.

وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 20 أكتوبر المقبل مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية، بعد أن اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.

ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.