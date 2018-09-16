السيطرة على «كيلو 16» مرتكز تحرير الحديدة

المصدر: تعز-صلاح صالح

باتت أصوات المعارك الطاحنة أكثر وضوحاً في منطقة قوس النصر والميزان، إثر تقدم قوات العمالقة وقطعها لطريق الحديدة كيلو 16، بدعم من مقاتلات التحالف وحوامات الاباتشي وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية. ويمثل الوصول لدوار السفينة في كيلو 16، الهدف الرئيس من هذه المعركة التي تسعى لها القوات المشتركة، متمثلا في مثلث طريق تعز - الحديدة، وصنعاء - الحديدة.

مكسب عسكري

وستمثل السيطرة على كيلو16، مكسباً عسكرياً لقطع الخط الرابط بين صنعاء والحديدة،مع ماسيستتبعه من منع المليشيا من نقل مقاتليها إلى الحديدة، ومنعها من إمداد عناصرها في صنعاء بالأسلحة والعتاد القتالي التي تقوم بتهريبه عبر ميناء الحديدة.

كما يخفف تأمين كيلو 16، حسب عسكريين، كثيراً على المديريات الجنوبية حتى حيس وقطع طريق إمداد مهم على 9 مديريات منها ما هو محرر وأخرى تدور فيها معارك مستمرة ويستفيد الحوثي كثيراً من كيلو 16 لتعزيز تلك الجبهات والتسللات والالتفاتات التي تحدث على الطريق الساحلي وستبقى معه طريق من الجنوب القادم من محافظة إب تجاه الجراحي وآخر عبر السخنة. كما أن قطع الطريق باتجاه مدينة الحديدة من كيلو 16 يعني إغلاق ثاني مدخل من مداخل المدينة ومينائها بعد إغلاق طريق الساحل ويبقى مدخل واحد فقط عبر خط الشام القادم من المحويت حجة وصولاً لحرض.

منطقة حيوية

ويشدد الخبير الاستراتيجي والعسكري العقيد يحى أبوحاتم لـ«البيان» على أهمية الكيلو 16 كمنطقة حيوية واستراتيجية كبرى، نستطيع القول عنها بأنها بوابة الحديدة من الجهة الشرقية وهي النسق الدفاعي الأول للمدينة. وايضا الشريان المهم للحديدة والطريق الأكبر الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لإدخال الأسلحة والمغرر بهم من خمس محافظات، هي المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، وإب. مضيفاً بأهمية أخرى تتمثل بتواجد الكثير من المعسكرات في هذه المنطقة، معسكر القوات الخاصة سابقاً وكذلك مخازن الأسلحة التابعة للمنطقة الشمالية الغربية سابقاً، ومعسكر أنشئ باتجاه محطة الحاشدي.

محوران

ويشدد أبوحاتم على ضرورة التأمين للمناطق المحررة، وإنشاء خط دفاعي قوي جدا باتجاه الشرق حتى يمنع تسلل الميليشيات الحوثية، كذلك انتزاع الألغام في الثكنات العسكرية، ثم الاتجاه في محورين، الأول باتجاه مطاحن البحر الأحمر أومصانع الغلال، وتطهيرها ثم الاتجاه شمالاً من طريق الخمسين وصولاً إلى نقطة الشام.

والمحور الثاني الاتجاه شمالاً مباشرة من كيلو 16 لقطع الطريق الذي أنشأته الميليشيات مؤخراً ويمتد من شمال معسكر القوات الخاصة وصولاً إلى حي الـ«22 مايو» داخل مدينة الحديدة.