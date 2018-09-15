واشنطن توسّع نطاق المقاطعة لإيران وتتوعّد ميليشياتها في العراق

المصدر: بغداد - البيان

اتسع نطاق العقوبات الأميركية على إيران مع قيام واشنطن بفرض عقوبات على شركتي طيران تايلاندية وماليزية لعلاقاتهما بشركة ماهان الإيرانية.

كما أكد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اعتزامهم طرح مشروع قانون لفرض عقوبات على جماعات مسلحة في العراق، لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، فيما كشف مسؤولون عراقيون في بغداد عن إجراءات أمنية جديدة للجيش الأميركي في محيط المعسكرات والقواعد التي يوجد فيها شمال وغرب ووسط البلاد، تضمن بعضها تسيير طائرات مراقبة بمحيط تلك المعسكرات.

ويلزم مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعماً من الحرس الثوري الإيراني.

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