عم «تميم»: نظام الدوحة مظلة للإرهاب

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الشيخ جاسم بن خليفة، عم تميم بن حمد، حاكم قطر، أن النظام القطري الحاكم، يطمئن الجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم جماعة الإخوان، ويوفر مظلة قانونية لهم في اللجوء إلى قطر، حتى أصبحت الدوحة مأوى للإرهابيين، رغم أن ذلك يضر بالشعب القطري، مضيفا: «تميم الآن يعترف على نفسه أنه داعم للإرهاب».

وقال جاسم بن خليفة، خلال لقاء له عبر فضائية «مباشر قطر»، ببرنامج «من قلب الدوحة»، بحسب صحيفة اليوم السابع، إن هناك بعض القبائل القطرية التي تعانى من بطش تميم بن حمد وتنكيله بهم، لافتاً إلى أن الوضع الداخلي أصبح في غاية السوء والتردي، بسبب القبضة الأمنية التي تبطش بكل من يحاول توجيه نقد بسيط لسياسات النظام الحاكم.

وذكر أن الشعب القطري «مغلوب على أمره»، ولا يستطيع التحدث أو يعارض التخريب والإرهاب الذي يحدث على أرض بلاده، موضحاً: «النظام القطري بوليسي بمعنى الكلمة، واستطاع تجنيد العديد من القطريين للتجسس على أهلهم وذويهم، وكل من «يطبل» ويمدح تميم عبر الجزيرة وغيرها من المنابر التابعة له، إما مجنّس مأجور أو منهار أمام الأموال التي يتقاضاها».

وأكد الشيخ جاسم بن خليفة، أن الشعب القطري يمر الآن بأزمة اقتصادية، بعدما تركزت الثروة في يد قلة قليلة ممن يملكون القوة الآن، ويفرضون هيمنتهم على حكم البلاد، ويفتحون أبواب الدولة للغرباء، ويضعون تحت أقدامهم الأموال.