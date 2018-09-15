اقتحام مركزلـ«داعش» في لحج

المصدر: ■ عدن - وكالات

في عملية نوعية قامت بها قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن محافظه لحج بقيادة العميد صالح السيد تم مداهمة العمق الاستراتيجي للمركز الإعلامي لتنظيم داعش.

وقد صرح مصدر مسؤول في إدارة أمن محافظة لحج أن هذه العملية أتت بعد عمل استخباراتي دقيق وواسع قامت به الأجهزة الأمنية في محافظه لحج .

حيث تابعت خيوط حصلت عليها من خلال عمليات سابقة قامت بها وأوصلتنا تلك الخيوط إلى المركز الإعلامي لتنظيم داعش حيث تم العثور على سيارات إلكترونية يتم استخدامها في التفجيرات وطائرات يتم تسييرها عن طريق أجهزه تحكم عن بعد كما تم الحصول على أجهزة تحكم لطائرات من دون طيار وكاميرات مراقبة وتصوير.