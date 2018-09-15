ميليشيا الحوثي تفرض رسوماً باهظةً على الطلاب في المدارس

المصدر: ■ عدن - وكالات

فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية على أولياء أمور الطلاب رسوماً باهظة غير قانونية لتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال أحد أولياء الطلاب، إن مديري المدارس المعينين من قبل ميليشيات الحوثي فرضت عليه دفع رسوم 5000 ريال على كل طالب للنصف الأول من العام الدراسي ومبلغ 5000 ريال للنصف الثاني من العام الدراسي. وأضاف، إن مدير المدرسة التي ذهب إليها ليسجل ابنه برر المطالبة بدفع هذه الرسوم من أجل أن يأتوا بمدرسين جدد بدل السابقين.

وأبدى أولياء الأمور، استياءهم من تصرفات الميليشيات التي تريد أن تحرم أبناءهم من التعليم وتسببت في تعطيل مستقبلهم من دون اكتراث، متجاهلة وضعهم المعيشي الصعب.