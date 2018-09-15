الملك سلمان يدعو غوتيريس لمراسم مصالحة إثيوبيا وإريتريا

المصدر: الرياض - وكالات

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا في جدة.

وقال ناطق باسم الأمم المتحدة، أمس، إنّ إثيوبيا وإريتريا ستشاركان في قمة تعقد في السعودية غداً، لتوقيع اتفاق يعزز العلاقات بين الدولتين. ولم يذكر الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق تفاصيل أخرى، مكتفياً بالقول إنّ إثيوبيا وإريتريا ستوقعان اتفاقاً إضافياً يساعد على تعزيز العلاقات الإيجابية بينهما.

وأعادت إثيوبيا وإريتريا الثلاثاء الماضي فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاماً، ما يمهّد الطريق للتجارة بينهما. يذكر أنّ رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي، وقّعا إعلاناً حول السلام في يوليو الماضي ينهي رسمياً عقدين من العداء.