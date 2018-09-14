تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان السعودية

المصدر: وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة "صعدة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن الصاروخ الذي رصدته قوات الدفاع الجوي للتحالف أطلق باتجاه مدينة جازان وبطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، موضحا أنه لم ينتج عن اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أية إصابات.

وأضاف: "إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم تلك الميليشيا المسلحة في تحد واضح وصريح للقرار الدولي رقم 2216 والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمنين الإقليمي والدولي"، مؤكدا أن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

ونوه المتحدث إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ومن يقف خلفها والذين يهربون هذه الصواريخ إلى الداخل اليمني ثم يقومون بإطلاقها بطريقة عشوائية على المدن والتجمعات السكانية وإرهاب المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة لن يفلتوا من العقاب وستتم ملاحقتهم حتى ينالوا جزاءهم، مشدداً على أن هذا الفعل لن يزيد قوات التحالف إلا إصرارا على تخليص أبناء الشعب اليمني الشقيق من ميليشيا الحوثي الانقلابية و قطع دابر عمالتهم الفاضحة لأعداء الأمنين الإقليمي والدولي.