استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة

المصدر: أ ف ب

استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة الشعبية.

وقالت مصادر فلسطينية إن طفلا 14 عاما استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا كذلك في مناطق متفرقة شرق قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات المستمرة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم .