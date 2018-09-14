إقرار خطة أمنية لإدارة الحديدة بعد التحرير

المصدر: عدن - وكالات

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة في اجتماعها، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن خطة أمنية شاملة ومتكاملة لما بعد استكمال تحرير المحافظة.

يأتي ذلك متزامناً مع التقدم الكبير لقوات الشرعية التي أطبقت الحصار على الانقلابين في الحديدة. كما أقر الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ الحديدة، الدكتور الحسن علي طاهر، عدداً من الإجراءات المتعلقة بتثبيت الأوضاع الأمنية والتعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وقيادة السلطة المحلية.

خصوصاً عملية استكمال تسجيل وترقيم المستجدين من الملتحقين بقوات الأمن والقوات الخاصة والعسكريين مع إعطاء الأولوية للقدامى، بما في ذلك دمج ثلاثة آلاف من أفراد المقاومة التهامية في الجيش الوطني والأمن، الذي تم بناء على توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ترتيب الأوضاع

وناقش الاجتماع ترتيب أوضاع أقسام الشرطة في المديريات المحررة، وتعزيز الدور الإعلامي المساند للسلطة المحلية وسير المعارك في جبهات القتال.

وكان المحافظ الدكتور الحسن طاهر قد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية عبر فيها باسمه وأبناء محافظة الحديدة عن شكرهم وتقديرهم العاليين للحكومة الشرعية وقوات التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم ومساندتهم في عملية تحرير محافظة الحديدة، التي تجسدت على أرض الواقع في التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الشرعية مسنودة بدعم قوات التحالف في تحرير عدد من مديريات المحافظة وقرب استكمال تحرير مدينة الحديدة، مشيداً بدور المقاومة التهامية وألوية العمالقة، الذين يقفون جنباً إلى جنب لاستكمال عملية تحرير المحافظة وإنهاء الانقلاب وإقامة الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم.