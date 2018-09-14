«القصر الطائر» هديّة تميم لأردوغان

المصدر: دبي - وكالات

في الوقت الذي لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حثّ مواطنيه على اتباع إجراءات للتقشف والادخار في ظل الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالبلاد، تلقى طائرة خاصة، تقترب قيمتها من نصف مليار دولار، مقدمة من أمير قطر تميم بن حمد.

وذكر الموقع الإخباري التركي «Kokpit.aero» أن تميم قدّم هذه الهدية لإظهار «حبه لأردوغان والثقة بتركيا»، بعد أن أبدى الرئيس التركي اهتماماً بالطائرة، وهي من طراز بوينغ 8-747، فيما كشفت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض غمزة تاشجي أن الرئيس التركي اشترى هذه الطائرة من قطر من أجل استخدامه الشخصي.

وقال النائب المعارض في ادعاء خطي قدمه لنائب الرئيس فوات أوكتاي، إن نفس الأشخاص الذين يدعون لإجراءات تشديد الأحزمة بسبب الأزمة المالية، لا يمكنهم التخلي عن الفخامة والتباهي. وكانت الطائرة، المزودة بـ76 مقعداً و7 غرف نوم وقاعتين للاستقبال، معروضة للبيع بسعر 400 مليون دولار تقريباً، قبل 3 سنوات فقط، عندما اشترتها قطر عام 2015.

ولم يقدم الموقع التركي مزيداً من المعلومات عن هذه الطائرة الفاخرة، التي تقدمها قطر في وقت تعاني أزمة مالية ضخمة، لاسيما بعد أن أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز»، في آخر تقرير لها، على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى «AA-».

انتقادات

وأثار وصول الطائرة إلى مدينة إسطنبول، صباح الأربعاء، انتقادات للحكومة بسبب المصروفات التي ستستنفذها من خزينة الدولة جراء صيانتها. ونقلت صحيفة «أحوال» التركية عن النائبة بحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، غمزة تاشجي، قولها إن أردوغان اشترى ما وصفته بـ«القصر الطائر» من قطر التي عرضته للبيع مؤخراً.

وأضافت تاشجي، في شكوى مكتوبة إلى نائب الرئيس فؤاد أقطاي: «يدعو القصر الرئاسي الشعب التركي إلى الادخار بشكل شبه يومي. لكن الأشخاص أنفسهم الذين يدعون لإجراءات تشديد الأحزمة لا يمكنهم التخلي عن الترف والتفاخر».

وجاء وصول الطائرة بعد فترة ليست طويلة من إعلان وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، صهر أردوغان، إجراءات تقشف تشمل قائمة السيارات الضخمة التابعة للدولة والمستخدمة من قبل الموظفين العموميين.

وستضاف VIP 747-8 إلى أسطول الطائرات الحكومية البالغ عددها 11 طائرة. ويضم الأسطول أيضاً 3 طائرات هليكوبتر. وكانت إحدى هذه الطائرات، وهي إيرباص A340 VI، مملوكة سابقاً للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، واشترتها تركيا بمبلغ 78 مليون دولار في عام 2016.