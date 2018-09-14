«إعلاميين ضد الإرهاب» تعري كذب «الجزيرة»

المصدر: جنيف - وكالات

كشف عدد من الإعلاميين والمراسلين الدوليين المستقلين بمؤسسي «شبكة إعلاميين ضد الإرهاب»، كذب وتزييف شبكة الجزيرة القطرية للحقائق، وكيف انقلب خطابها إلى النقيض بعد المقاطعة العربية لقطر على خلفية دعمها وتمويلها الإرهاب.

ووزع المشاركون ملصقات بعدة لغات تكشف كذب وزيف إعلام قناة الجزيرة بشأن الملف اليمني، وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف. وأوضحت الملصقات أن قناة الجزيرة كانت قبل المقاطعة تغيّب الخطاب الحوثي عن شاشتها، وتؤكد أن ميليشيا الحوثي انقلبت على الشرعية.

وكانت «الجزيرة» قبل المقاطعة أيضاً تصف الحوثي بـ«الميليشيا الانقلابية»، وتدين إطلاق الصواريخ الباليستية ونشر الحوثيين الألغام.

وأشار المشاركون في الفعالية إلى أن الأمور اختلفت بعد المقاطعة، فأصبح الحوثيون يحكمون سيطرتهم على القناة، وأصبحت تبث خطاب زعيم الانقلاب على شاشتها.

أكذوبة الفشل

ووصفت قناة الجزيرة أيضاً ميليشيا الحوثي بـ«أنصار الله»، كما روّجت أكذوبة فشل التحالف في تحقيق تقدم ميداني بالمدن اليمنية، والأهم روّجت تقارير المنظمات التي تتهم التحالف بانتهاك حقوق المدنيين. وأكد عدد من الإعلاميين والمراسلين الدوليين أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الأنشطة والفعاليات لـ«شبكة إعلاميين ضد الإرهاب» من أجل تعرية الإعلام القطري.

وتستخدم قطر قناة «الجزيرة» لاستضافة قيادات حوثية لمهاجمة دول التحالف والحكومة الشرعية، خلال برامجها ونشراتها الإخبارية، منذ استبعاد قطر من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها تنظيما القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب .