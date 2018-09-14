واشنطن: سنواصل العمل مع التحالف حتى حل الأزمة في اليمن

المصدر: واشنطن - وكالات

شدّدت الخارجية الأميركية على أنّ واشنطن ستواصل العمل مع التحالف العربي في اليمن حتى حل الأزمة والتوصّل إلى حل سياسي.

وأكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تبذلان جهوداً دبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وتتخذان خطوات في الاتجاه الصحيح، وتقدّمان المساعدات لتخفيف المعاناة الإنسانية. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنّ التحالف العربي في اليمن يتجاوب مع كل الملاحظات التي تبديها واشنطن، وأنّ حكومتي السعودية والإمارات تفعلان أقصى ما بوسعهما لتفادي الخسائر البشرية في اليمن.

ولفتت الوزارة إلى أنّ وزير الخارجية بومبيو أكّد للكونغرس أن واشنطن تدعم جهود السعودية والإمارات في إطار التحالف في اليمن. إلى ذلك، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن لم تعد تتعامل مع إيران من منظور الاتفاق النووي، بل من منطلق الإرهاب الذي تتسبّب به في العالم.