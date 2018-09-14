الإمارات تشارك في حوار سيئول السابع للدفاع

المصدر: سيئول - وام

تشارك وزارة الدفاع في فعاليات حوار سيئول السابع للدفاع الذي تستضيفه كوريا الجنوبية خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري.

يترأس وفد الوزارة سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، يرافقه عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وتأتي مشاركة الدولة في حوار سيئوول تأكيدا على علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات خاصة المجالات العسكرية.

والتقى وكيل وزارة الدفاع على هامش الحوار إيرل هوي وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، كما التقى نائب وزير الدفاع الوطني الكوري شو جو سوك حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.