اتفاقية تعاون اقتصادي بين اليمن والصين

المصدر: عدن، الرياض- وكالات

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي، مع السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، سيقدم الجانب الصيني دفعة عاجلة من المواد الغذائية لليمن بقيمة 30 مليون يوان صيني. وأكد السفير الصيني استعداد بلاده للتعاون مع الجانب اليمني بشكل وثيق لتنفيذ هذه المساعدات بشكل سريع وجيد.

في السياق، بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة اليمنية، عبدالرقيب فتح، مع السفير الصيني في اليمن، الوضع الإنساني والاغاثي وسير العملية الاغاثية في مختلف المحافظات واستمرار الدعم الاغاثي الصيني لليمن.

وأكد فتح، أن العملية الإغاثية يجب أن تستهدف كل المحافظات، ووفقا لذلك فان دفعات الأرز الإغاثية الصينية المقدمة لليمن بصورة دورية يتم توزيعها على كافة المحافظات بالتنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة وشركائها من المنظمات الإغاثية الوطنية، وبما يتفق مع المعايير الإنسانية والدولية في هذا الجانب. وأشار إلى أهمية دعم مشاريع سبل العيش والمشاريع كثيفة العمالة وأهميتها في تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة أولى.