تدريب عسكري بين مصر وباكستان

المصدر: القاهرة - وكالات

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية، أمس، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية (سيف بي ان اس) إلى البلاد.

وتضمن التدريب تنفيذ تشكيلات إبحار وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المشاركة للجانبين وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلاً. ويهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة. ويأتي التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع عدد من الدول الصديقة.