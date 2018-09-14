استعراض الجهود الإنسانية في اليمن

المصدر: تونس - واس

استعرض سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المعتمدون لدى تونس، الجهود الحثيثة التي تبذلها دول التحالف لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق اليمنيين.

وأوضح سفراء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية واليمن والكويت ومصر والبحرين والسودان والأردن، خلال اجتماعهم، أمس، بمدير عام الشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية التونسية السفير محمود الخميري، أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين عن حالة حقوق الإنسان في اليمن يشوبه الكثير من الأخطاء الجوهرية في الآليات المتبعة للإعداد، مؤكدين حرص دول التحالف على تقديم كامل الدعم الفني والتقني للحكومة اليمنية وفق الآليات اليمنية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2216.