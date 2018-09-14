العبادي زاهد في ولاية ثانية

المصدر: بغداد - د ب أ

جدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء أمس، الدعوة للكتل السياسية إلى الإسراع بتسمية المرشحين لرئاسة البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية، وإعلان الكتلة الأكثر عدداً التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة. وقال للصحافيين في مقر الحكومة إن استمرار الخلافات السياسية قد يؤدي إلى عودة الإرهاب، وإن الحكومة الحالية ستواصل أعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف العبادي: «نحترم توجيهات المرجعية العليا، ونستجيب لها، أنا لا أريد دورة حكومية ثانية، ولا أتشبث بدورة ثانية، وقائمة النصر البرلمانية لا تزال قوية، وسنتبادل السلطة بشكل سلمي، ليتني لم أسِرْ مع تيار المنافسة السياسية خلال الانتخابات العراقية، وندعو إلى سرعة تشكيل الحكومة المقبلة».