مجلس النواب الليبي يصادق على قانون الاستفتاء

المصدر: تونس - البيان

صادق مجلس النواب الليبي، أمس، على قانون الاستفتاء، على ألّا تتم إحالته إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلّا بعد إجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن، واعتمد آلية اختيار السلطة التنفيذية على أن تتكوّن من رئيس ونائبين. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنّ المجلس توافق، خلال جلسته الطارئة، على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع في طرابلس.

وأضاف أنّ البرلمان صادق قانون الاستفتاء على ألّا تتم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلّا بعد التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن، ليطوي بذلك مرحلة من الجدل الواسع حول هذا القانون المؤهل لتنظيم استفتاء شعبي على مسودة الدستور. وبشأن اختيار مجلس رئاسي جديد، قال: «تم اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني بالتشاور مع مجلس الدولة».

في الأثناء، قرّر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، وذلك لمدة عام متواصل تبدأ من منتصف سبتمبر الجاري. في السياق، تمسكت فرنسا، أمس، بموقفها الخاص بالسعي لإجراء انتخابات في ليبيا بنهاية العام الجاري.